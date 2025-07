Confindustria nautica: partita prevendita online per Salone di Genova -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - L'attenzione agli studenti, specifica Confindustria nautica, include anche l'istituzione del nuovo patentino D1 promosso dall'associazione nazionale di categoria, che puo' essere conseguito a partire dai 16 anni di eta', e i due appuntamenti riservati alle scuole superiori: 'Nautica: orientarsi in un mare di opportunita'' e 'Nautica da diporto: le Istituzioni in sinergia con le imprese. Lavoro, formazione, apprendistato, orientamento scolastico', entrambi in programma lunedi' 22 settembre. Un'altra novita' e' rappresentata dall'iniziativa TechTrade Days 2025, il 18 e 19 settembre, con il format B2B dedicato alle ultime novita' del settore con oltre 400 brand di accessoristica e componentistica nautica di primo impianto e di coperta, organizzato nell'area TechTrade, dedicata al business, alla tecnologia e al networking professionale. Due giornate pensate per aziende e professionisti della filiera nautica, con l'obiettivo di favorire il confronto, l'aggiornamento e il networking tra produttori, fornitori, progettisti e cantieri, alla scoperta delle soluzioni piu' innovative per la nautica professionale e da diporto.

