Confindustria: nasce il Comitato scientifico sull'Economia del Mare -2

Primo evento nazionale a Genova il 16-17 aprile 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 set - Coordinato dall'Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, il Comitato e' composto da esperti di alto profilo provenienti dal mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. La sua costituzione rappresenta una tappa importante del lavoro avviato a luglio dal Gruppo Tecnico, guidato dal delegato del Presidente per l'Economia del Mare, Mario Zanetti, che si e' riunito oggi a Genova, in occasione del Salone Nautico, e a cui hanno partecipato le principali autorita' civili e militari e le rappresentanze istituzionali, tra cui il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria, Mario Bucci e la sindaca di Genova, Silvia Salis.

Presentato anche il primo evento nazionale 'Liguria e Genova, Capitale dell'Economia del Mare 2026', che si svolgera' il 16 e 17 aprile 2026, in collaborazione con la Regione Liguria e il Comune di Genova. L'iniziativa, che proseguira' nel 2027 con la Regione Campania e la citta' di Napoli, intende diventare un appuntamento annuale di confronto, progettazione e promozione della filiera blu.

