Confindustria: Meloni, d'accordo con Orsini su piano industriale, "Noi ci siamo"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 27 mag - 'Sono d'accordo presidente, sono d'accordo tanto che il Governo sta lavorando gia' insieme al settore produttivo, alle parti sociali per delineare le linee di una politica industriale di medio e di lungo periodo'. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, durante l'assemblea di Confindustria, rispondendo positivamente alla richiesta di Emanuele Orsini di predisporre un Piano industriale straordinario per l'Italia. 'Abbiamo avviato anche un processo di consultazione pubblica per scrivere una nuova strategia industriale, le proposte arrivate serviranno a definire il Libro Bianco del Made in Italy al 2030 che puntiamo a presentare prima dell'estate'. 'Presidente, voglio dirle che ci siamo, e ci siamo anche a partire dalle semplificazioni, sulle quali ha ragione, penso che bisogna procedere in modo piu' spedito, mi prendo personalmente l'impegno a occuparmene, perche' ci sono delle cose che si possono fare piu' velocemente, il Governo e' molto impegnato su questo, ma sicuramente ci possiamo lavorare con maggiore velocita'', ha aggiunto.

Fla-Fil-Ars

