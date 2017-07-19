Confindustria: Giovani imprenditori incontrano vicepresidente Parlamento Ue Sberna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 nov - La presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, ha incontrato al Parlamento europeo la vice presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, intervenuta ai lavori del Consiglio Centrale dei Giovani imprenditori, riunito in via eccezionale a Bruxelles. Nel ringraziare Sberna per il dialogo costante con il mondo produttivo e per portare avanti le istanze delle imprese e dei giovani in Europa, Anghileri ha sottolineato che 'per la nostra generazione l'Europa e' una casa comune, ma per restare competitiva ha bisogno di raggiungere gli obiettivi condivisi con una visione piu' chiara: il mondo corre e non possiamo restare indietro. I numeri dei nostri competitor parlano chiaro: il PIL pro capite degli Stati Uniti e' di 80mila dollari contro i 40mila europei. Non perche' lavorino piu' di noi, ma perche' producono di piu' per ogni ora lavorata, grazie a investimenti in tecnologie, infrastrutture e capitale umano'.

Com-Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-11-25 17:56:45 (0596)EURO 5 NNNN