Confindustria Brescia: turnover volontario in calo (6,2%) ma oltre pre-Covid -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Sempre nel 2024, lo smart working ha interessato il 44% delle imprese bresciane e ha coinvolto l'11% dei dipendenti eligibili. Si tratta di numeri piu' bassi rispetto a quanto sperimentato a livello lombardo, dove la diffusione del lavoro agile ha riguardato il 47% delle aziende (28% dipedeneti). Il gap bresciano "sarebbe imputabile a una serie di motivazioni, fra cui spicca la forte prevalenza, nel nostro territorio, di Pmi manifatturiere, contesti in cui lo smart working fatica a imporsi come modello organizzativo, oltre alla ridotta distanza casa-lavoro per la maggior parte dei dipendenti, un elemento che tende a ridurre la necessita' di implementazione di tale modalita' di lavoro", spiega Confindustria Brescia.

Per quanto riguarda la conversione in welfare dei premi di risultato, tra le aziende bresciane che prevedono tale possibilita', il 35% dei dipendenti ne ha effettivamente usufruito (rispetto al 29% della Lombardia). La quota di premio convertita e' particolarmente elevata (70% dell'importo complessivo), rispetto al 66% riscontrato in regione. L'indagine ha anche approfondimento il tema dell'intelligenza artificiale all'interno di tutte le imprese lombarde coinvolte nell'iniziativa. Dalla ricerca emerge che il 59% delle realta' intervistate ha adottato (12%) o sta valutando di adottare (il restante 47%), strumenti di intelligenza artificiale. Quanto alle retribuzioni, un neolaureato triennale, al suo primo impiego, percepisce uno stipendio di 27.099 euro. Piu' elevate risultano le retribuzioni per i laureati magistrali, con punte di 29.201 per i profili tecnico-scientifici.

