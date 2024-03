Comuni: Istat, da nuovo indicatore funzionalita' organizzativa diffuse criticita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Diffuse criticita' con ampi margini di miglioramento, soprattutto nelle amministrazioni comunali del Mezzogiorno. L'Indicatore sintetico di 'Funzionalita' Organizzativa' dei Comuni (IFO-Comuni), diffuso per la prima volta dall'Istat, fotografa le difficolta' e certifica sia una riduzione dei livelli qualitativi (da un valore medio di 100 del 2011 a 98,7 del 2021) sia, per la fase attuale, i marcati differenziali territoriali (Nord 106; Centro 98,5; Mezzogiorno 72,9). Si evidenzia una bassa propensione all'innovazione organizzativa, in particolare riguardo alla digitalizzazione (77% ha carenza di personale qualificato) e alla limitata diffusione del Bilancio sociale-ambientale (8,2%; 27% nelle altre IP). Nel Mezzogiorno, circa la meta' dei Comuni presenta una 'bassa funzionalita'' organizzativa (49,4%; 18,9% nel Centro; 11,4% nel Nord). Inoltre, nei Comuni con valori elevati di IFO migliora in modo visibile la soddisfazione e la fiducia dei cittadini. Il quadro e' molto positivo nel Settentrione, in particolare nelle tre principali regioni del Nord-est (Friuli-Venezia Giulia IFO 103,9, Veneto 102,2, Emilia-Romagna 103,4) e in Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste (104,7); e' particolarmente critico in Sicilia (83,3), Calabria (83,5) e Campania (91,2).

com-Dca

(RADIOCOR) 19-03-24 11:40:54 (0303)PA 5 NNNN