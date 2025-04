Commercio: Lagarde, mondo sottosopra, oggi chiusura, frammentazione e incertezza

Con vuoto sicurezza piu' opportunismo attori ostili a Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 apr - "Il quadro geopolitico che abbiamo davanti oggi e' sottosopra, il mondo e' capovolto da vari punti di vista. Dopo la Guerra Fredda, l'economia globale era caratterizzata da apertura, integrazione e certezza. Tutti beneficiavano di un egemone, gli Stati Uniti, impegnato a mantenere un ordine multilaterale e basato su regole, cosa che ha permesso al commercio e agli investimenti di prosperare. Oggi, invece, dobbiamo fare i conti con la chiusura, la frammentazione e l'incertezza". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando da Dublino, dove ha ricevuto il Sutherland Leadership Award, premio intitolato a Peter Sutherland, che, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, e' stato commissario europeo per la Concorrenza e primo direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, guidando con successo un negoziato commerciale che coinvolse oltre 120 Paesi. "Ci sono momenti della storia in cui le cose che una volta erano fissate nella pietra diventano fluide.

Istituzioni, norme e alleanze che sembravano senza tempo possono improvvisamente essere rifatte. Questi momenti si verificano di solito una sola volta in una generazione", ha detto Lagarde, spiegando che oggi "le rivalita' stanno portando verso il protezionismo e mettendo in crisi le catene di approvvigionamento globali. Le istituzioni internazionali che Peter ha contribuito a costruire si trovano ad affrontare sfide crescenti, con l'indice che misura l'incertezza delle politiche commerciali a livelli piu' di otto volte superiore al valore medio dal 2021". Questo contesto "rappresenta una seria sfida per l'Europa su due fronti: economico, aggravando problemi esistenti su crescita e competitivita' e rendendo l'Europa vulnerabile ai venti contrari da un punto di vista commerciale, e strategico, perche' il nuovo contesto potrebbe aumentare le nostre vulnerabilita' in termini di sicurezza", ha detto Lagarde, spiegando che "non possiamo piu' contare pienamente sugli accordi di sicurezza in vigore dalla Seconda guerra mondiale. Se dovesse crearsi un vuoto di sicurezza, potrebbe incoraggiare l'opportunismo di attori ostili alle porte dell'Europa".

