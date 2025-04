Commercio: Istat, vendite dettaglio +0,1% a febbraio, -1,5% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 apr - A febbraio si stima, per le vendite al dettaglio, una variazione congiunturale lievemente positiva in valore (+0,1%) e stazionaria in volume. Sono in aumento le vendite dei beni alimentari (rispettivamente +0,4% in valore e +0,1% in volume), quelle dei beni non alimentari non subiscono variazioni. Su base tendenziale, le vendite al dettaglio diminuiscono dell'1,5% in valore e del 2,5% in volume. Sono in calo sia le vendite dei beni alimentari (-0,4% in valore e -2,9% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (-2,2% in valore e -2,4% in volume). Lo rileva Istat.

