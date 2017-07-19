Commercio: Istat, -0,8% vendite al dettaglio a dicembre, +0,9% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - "A dicembre 2025 le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, un calo sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,8% e -0,9%)". Lo rende noto l'Istat, indicando che "la diminuzione riguarda tanto i beni alimentari (-0,9% in valore e -1,2% in volume) quanto quelli non alimentari (-0,7% in valore e -0,8% in volume)".

Inoltre, "su base tendenziale, a dicembre 2025, le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,9% in valore e un calo dello 0,2% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,7%) e calano in volume (-0,6%) mentre quelle dei beni non alimentari aumentano sia in valore (+0,3%) sia in volume (+0,1%)".

com-fil

(RADIOCOR) 05-02-26 10:05:52 (0252) 5 NNNN