Commercio: Istat, -0,8% vendite al dettaglio a dicembre, +0,9% su anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - "Per quanto riguarda i beni non alimentari - rileva ancora l'Istat - si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i vari gruppi di prodotti. L'aumento maggiore riguarda i Prodotti farmaceutici (+4,6%) e i Prodotti di profumeria, cura della persona (+3,8%), mentre il calo piu' consistente si osserva per Utensileria per casa e ferramenta (-3,4%) e Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-3,3%). Rispetto a dicembre 2024, il valore delle vendite al dettaglio e' in aumento per tutte le forma distributive: la grande distribuzione (+0,6%), le imprese operanti su piccole superfici (+0,8%), le vendite al di fuori dei negozi (+0,8%) e il commercio elettronico (+3,1%)".

"Nell'ultimo trimestre del 2025, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio registrano un incremento in valore (+0,3%) e in volume (+0,1%). Le vendite dei beni alimentari aumentano sia in valore (+0,3%) sia in volume (+0,2%), cosi' come quelle dei beni non alimentari (+0,2% in valore e in volume)".

"Dopo la flessione registrata nel primo trimestre - e' il commento dell'Istituto - gli ultimi tre trimestri dell'anno hanno visto un incremento congiunturale moderato delle vendite in valore, mentre per i volumi l'andamento e' stato piuttosto altalenante nel corso del 2025. Nel complesso del 2025 le vendite al dettaglio in valore crescono dello 0,8% rispetto all'anno precedente, mentre sono in calo i volumi (-0,6%). Le vendite dei beni alimentari in valore sono in crescita mentre quelle dei beni non alimentari restano stazionarie; per i volumi si registra una diminuzione per entrambi i comparti. Nella media dell'anno appena concluso, tra le forme distributive, vi e' un aumento delle vendite in valore nella grande distribuzione, soprattutto nei discount alimentari, e nel commercio elettronico, mentre sono in diminuzione quelle relative agli altri canali di vendita".

