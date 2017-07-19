Commercio: Iperal aderisce a Federdistribuzione
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mar - Iperal, impresa italiana della distribuzione moderna nata in Valtellina nel 1986, entra a far parte delle aziende associate a Federdistribuzione. Impresa familiare con un forte carattere regionale, Iperal conta 56 punti vendita tra ipermercati e supermercati nelle principali province lombarde, ai quali affianca servizi innovativi per migliorare l'esperienza d'acquisto del cliente e mantenere un legame solido con i territori in cui opera. 'L'ingresso di una realta' cosi' significativa e dinamica, un'eccellenza nel panorama della distribuzione moderna italiana, rappresenta un ulteriore rafforzamento della nostra base associativa nel comparto alimentare', dichiara Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione.
com-arl.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 07-03-26 11:40:54 (0207)FOOD 5 NNNN