Commercio: 435mld fatturato retail nel 2024, vale 14% del pil (Teha)

Primo datore lavoro privato in Italia, 11,5% investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Il mondo del commercio, che va dal piccolo negozio al grande centro commerciale, contribuisce a generare il 15% del pil e con 1,5 milioni di occupati si conferma il primo datore di lavoro privato in Italia. Ma ancora non si vedono tutti gli effetti della rivoluzione dell'AI. Le 429mila imprese del settore hanno chiuso il 2024 con una crescita del fatturato complessivo del 4% a 435mld e considerando anche l'apporto della manifattura di filiera ne derivano 295mld di valore aggiunto. Come dire che negozi grandi e piccoli pesano poco meno del pil della Danimarca (392,4mld) e ben oltre quello dell'Ungheria (+43%). Sono i dati presentati da TEHA nella 5a edizione del Rapporto Strategico della Community Retail 5.0.

Un settore che sale sul gradino piu' alto del podio anche per investimenti privati, con 17,4mld nel 2024, pari all'11,5% del totale nazionale.

Negli ultimi dieci anni la filiera ha accresciuto la propria capacita' di investimento del +9,7% annuo, ma senza raggiungere i livelli di investimento in AI e tecnologia del resto del mondo. Il 68% dei retailer italiani presenta un''intensita' digitale' di base, mentre solo il 4,3% raggiunge un livello 'molto alto' contro il 9,8% della Spagna e il 7,6% della Germania. L'Italia del retail, terzultima in Europa per integrazione tecnologica, registra un tasso di crescita piu' basso degli investimenti in IA mentre a livello globale e' destinato a crescere di otto volte tra il 2020 e il 2028, passando da 3,8 miliardi a 31,2 miliardi di dollari.'L'IA e' oggi applicata soprattutto a marketing e vendite (65,1%) e logistica (30,6%) e con livelli ben superiori alla media nazionale (+32,0 e +14,8 punti percentuali rispettivamente). Restano, invece, molto limitati gli impieghi nei processi produttivi (5,8%), in ricerca e sviluppo (5,5%) e in sicurezza ICT (10,6%), tutti al di sotto della media italiana', spiega Benedetta Brioschi, partner TEHA e Responsabile Food&Retail nell'ambito del Forum 2025 della Community Retail 5.0.

