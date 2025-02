Coesione: Foti, per le isole serve programmazione di lunga durata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Attuare la politica di coesione per far fronte alle criticita' delle isole. E' l'indirizzo dettato dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, in audizione alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita' della Camera.

'Serve una programmazione che miri a progetti di lunga durata', ha detto il ministro che ha poi fornito i dati relativi alla programmazione della coesione per Sardegna e Sicilia. Per il ciclo di programmazione della coesione 2014-20, al dato del 30 giugno, per la Sardegna sono a disposizione 5.953 mld di euro, con impegni per 3.477 mld e pagamenti effettuati per 2.590 mld. Gli impegni sono superiori di poco alla quota del 50%, siamo al 58,4%, i pagamenti sono al 43,6% delle risorse programmate. Per il ciclo di programmazione 2021-27, la Sardegna ha come risorse programmate 5.221 mld, a oggi ci sono impegni per 240mila euro circa, pari al 4,6% e pagamenti per 65mila euro. La Regione Sicilia per la programmazione 2014-20, ha risorse programmate pari a 11,384 mld. Per il momento sono stati assunti impegni per 8,895 mld e pagamenti per 6,740 mld; gli impegni sono 78% delle risorse programmate, i pagamenti sono il 53,4% delle risorse programmate. Per il ciclo di programmazione 2021-2027 abbiamo risorse programmate per 12,605 mld, impegni per 218.640 euro e pagamenti per 89mila euro.

