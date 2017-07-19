Coesione: Foti, missione e' mantenere la centralita' del ruolo delle Regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ott - 'La missione di mantenere la centralita' del ruolo delle Regioni nella politica di coesione e' un principio che il governo italiano ha seguito in questi anni e continuera' a seguire nel corso di quella che e' la trattativa aperta e che passa al Parlamento europeo e poi al Consiglio europeo per cercare possibilmente entro il primo semestre del 2027 - perche' poi il 2027 e' anno di elezioni in diversi Paesi europei - di aver definito il quadro pluriennale finanziario con lo scorporo delle politiche di coesione e della Pac da quello che e' il fondo Paese'. Cosi' il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, in audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

