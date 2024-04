Coesione: Fitto, spero ok ai 4 accordi con le Regioni restanti entro giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - "Lo spirito dell'approccio e' questo, entro giugno spero di si', noi per quanto ci riguarda stiamo lavorando per chiuderli quanto prima". Cosi' il ministro degli Affari Ue, Raffaele Fitto, quando in conferenza stampa gli viene chiesto se i quattro accordi di coesione restanti, con Puglia, Sicilia, Sardegna e Campania, saranno firmati entro giugno.

"Per quanto riguarda i quattro accordi da sottoscrivere - ha spiegato Fitto - per la Sardegna ho scritto qualche giorno dopo la campagna elettorale una lettera alla Presidente della Regione chiedendo di avviare un confronto perche', come e' noto ed era inevitabile, ci si e' fermati per la campagna elettorale. Con il Presidente" della Sicilia Renato Schifani "stiamo lavorando positivamente. Con la Regione Puglia, quindi con il Presidente Emiliano lo stesso, abbiamo un'interlocuzione, siamo in attesa di alcune risposte che abbiamo richiesto recentemente". Per quanto concerne, invece, la Regione Campania stiamo lavorando con lo stesso spirito col quale lavoriamo con le altre regioni. Io non partecipo a una logica di contrapposizione, spesso sento parlare di scontro e contrasto, che di regola si fa in due. Non ho mai partecipato e nemmeno in questa occasione partecipo. Dico che, alla luce della situazione di questa interlocuzione un po' piu' complessa, mettiamola cosi', in questo decreto (il Dl coesione approvato oggi, ndr) noi abbiamo previsto delle misure che riguardano quegli accordi ancora da definire".

