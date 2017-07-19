Coesione: allarme Lombardia e Piemonte per proposta bilancio Ue, no centralizzare fondi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 set - I presidenti delle Regioni Lombardia e Piemonte hanno lanciato un allarme nel corso del convegno organizzato dalla Regione Lombardia sulla competitivita' in difesa della politica di coesione cosi' come e' stata praticata finora nella Ue, in aperta contrapposizione con le proposte della Commissione europea per il bilancio 2028-2034. Attilio Fontana ha contestato 'la centralizzazione dei fondi di coesione Ue', il taglio delle risorse per i territori, la marginalizzazione del ruolo delle Regioni e ha criticato 'la burocrazia insensata e le scelte ideologiche che danneggiano l'economia'. Di qui la necessita' 'di un netto cambio di passo rispetto a quanto prospettato con il bilancio pluriennale 2028-2034, che prevede una riduzione dei contributi per le politiche di coesione e le politiche agricole, oltre all'accentramento a livello nazionale della gestione dei fondi'. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha indicato come sia 'paradossale che la Commissione voglia toccare proprio cio' che funziona, ovvero le politiche di coesione: la riduzione delle risorse per i fondi di coesione e' motivo di forte preoccupazione, sbagliato ritenere che centralizzare significhi semplificare, quando spesso e' vero il contrario, non solo in Europa ma anche in Italia. Affondare l'Europa delle Regioni significa mettere a rischio la credibilita' stessa dell'Unione".

