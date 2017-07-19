Clima: Pichetto, insufficiente quota 3% crediti internazionali per target 2040 -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 4 nov - Il ministro italiano concorda con il rafforzamento della clausola di revisione, tuttavia dovra' essere 'completata dall'inclusione di un riferimento esplicito alla valutazione del funzionamento delle flessibilita', considerata la loro rilevanza nel raggiungimento di obiettivi cosi' sfidanti'.

Pichetto Fratin ha insistito sulla coerenza delle decisioni del Consiglio con l'accordo al Consiglio europeo a fine ottobre: le indicazioni dei leader 'sono estremamente chiare: dobbiamo prevedere un adeguato quantitativo di crediti. Non si tratta di una possibilita', ma di un elemento essenziale del quadro che stiamo delineando. Di conseguenza, chiediamo di eliminare il termine 'possibile' (dal testo) in riferimento all'utilizzo dei crediti al fine di assicurare coerenza e chiarezza normativa'. Poi devono essere rimossi i blocchi normativi che limitano l'uso degli assorbimenti tecnologici del carbonio: per l'talia ogni Stato membro deve poter scegliere liberamente come impiegare tutti gli strumenti a propria disposizione utilizzando tutte le leve disponibili secondo le proprie priorita' nazionali.

Poi occorre una nuova flessibilita' che consente agli Stati membri di utilizzare, 'solo se necessario', un ulteriore 5% di crediti internazionali per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale nel rispetto del principio di costo-efficacia. Questa 'sarebbe inoltre una opportunita' di investimento'.

