Clima: ok Ue aiuti Italia per 1,1 mld investimenti transizione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 mar - Dei fondi potranno beneficiare le imprese che producono attrezzature pertinenti, vale a dire batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, strumenti per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, nonche componenti essenziali progettate e principalmente utilizzate come fattori di produzione diretti per la fabbricazione di tali attrezzature o le relative materie prime essenziali necessarie per la loro fabbricazione.

La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, gli aiuti incentiveranno la produzione di attrezzature idonee a favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e saranno concessi entro il 31 dicembre 2025. La Commissione ha concluso che il regime italiano e necessario, adeguato e proporzionato al fine di accelerare la transizione verde e agevolare lo sviluppo di talune attivita economiche che rivestono importanza per l'attuazione del piano industriale del Green Deal.

