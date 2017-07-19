Cinema: sul podio 2025 due su tre i film italiani, Zalone batte tutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - E' tricolore il podio 2025 del cinema in sala. Se il ritorno di Checco Zalone con 'Buen Camino' ha sbancato il botteghino, aggiudicandosi il titolo di film col piu' alto incasso del 2025 (36mln di euro prima della fine dell'anno e 4,4 milioni di presenze), sul terzo gradino compare anche 'Follemente' (17,9mln; 2,4 milioni di presenze), alle spalle di 'Lilo & Stitch' (22,3mln euro; 3,1milioni di presenze), secondo classificato secondo i dati comunicati oggi da Anica. A seguire 'Avatar: fuoco e cenere' (17,3mln; 1,8 milioni di presenze) e 'Zootropolis 2' (16,6mln; 2,1 milioni di presenze). Oltre a 'Buen Camino' e 'Follemente' a far registrare i migliori risultati tra le pellicole italiane ci sono anche 'Diamanti' (9,8mln euro; 1,3milioni di presenze), 'Io sono la fine del mondo' (9,7mln; 1.2milioni di presenze) e 'Oi vita mia' (8,5mln; 1,1 mln di presenze).

