Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Cinema: sul podio 2025 due su tre i film italiani, Zalone batte tutti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - E' tricolore il podio 2025 del cinema in sala. Se il ritorno di Checco Zalone con 'Buen Camino' ha sbancato il botteghino, aggiudicandosi il titolo di film col piu' alto incasso del 2025 (36mln di euro prima della fine dell'anno e 4,4 milioni di presenze), sul terzo gradino compare anche 'Follemente' (17,9mln; 2,4 milioni di presenze), alle spalle di 'Lilo & Stitch' (22,3mln euro; 3,1milioni di presenze), secondo classificato secondo i dati comunicati oggi da Anica. A seguire 'Avatar: fuoco e cenere' (17,3mln; 1,8 milioni di presenze) e 'Zootropolis 2' (16,6mln; 2,1 milioni di presenze). Oltre a 'Buen Camino' e 'Follemente' a far registrare i migliori risultati tra le pellicole italiane ci sono anche 'Diamanti' (9,8mln euro; 1,3milioni di presenze), 'Io sono la fine del mondo' (9,7mln; 1.2milioni di presenze) e 'Oi vita mia' (8,5mln; 1,1 mln di presenze).

            ami-com

            (RADIOCOR) 08-01-26 13:33:42 (0376) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.