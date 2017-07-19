Cinema: Orlando (Anica), film italiani a quota 60% risultato straordinario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - 'Cinema italiano a quota 60% per incassi e presenze: risultati di mercato straordinari". E' il commento di Paolo Orlando, Presidente Editori e Distributori Cinematografici Anica e Head Of Distribution Medusa Film, ai primi dati di box office del 2026 forniti da Cinetel: "Il trend gia' positivo del 2025 (32,7% di incassi e 33,3% di presenze) si e' raddoppiato in questo inizio di 2026", scrive in una nota, con una quota di mercato complessiva pari al 59,5% di incassi e del 59,6% di presenze, pur avendo il 30% dei film sul totale in sala. Il box office di questo 2026 oggi vede non soltanto "Buen Camino" in vetta al box office, ma anche altri due titoli, "La Grazia" e "Le cose non dette", nei top 5. Nei top 20 anche altre produzioni e co-produzioni ad alzare la quota di made in Italy sul grande schermo: "2 cuori e 2 Capanne", "Prendiamoci una pausa", "Primavera", "Agata Christian", "Lavoreremo da grandi". "Si tratta di un risultato straordinario, una delle migliori partenze di sempre; e il dato dell'ultimo weekend, con "Le cose non dette" di Muccino, "Agata Christian" col duo De Sica-Lillo e "Lavoreremo da grandi" Albanese nei primi tre posti del box office, testimonia ancora di piu' la forza e la qualita' del cinema italiano', conclude Orlando.

