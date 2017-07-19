Cinema: Macron, con Brigitte Bardot piangiamo leggenda del secolo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Brigitte Bardot 'era incredibilmente francese: libera, indomabile e sincera'.

Cosi' su X la dirigente del Raggruppamento nazionale, Marine Le Pen. 'La Francia ha perso una donna eccezionale, per il suo talento, il suo coraggio, la sua franchezza e la sua bellezza. Una donna che ha scelto di interrompere una carriera incredibile per dedicarsi agli animali, che ha difeso fino all'ultimo respiro con inesauribile energia e amore', ha aggiunto. Cordoglio anche da alcuni esponenti della politica italiana, a cominciare dal vice premier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. 'Buon viaggio Brigitte! Stella senza tempo, ma soprattutto donna libera, anticonformista, protagonista di battaglie coraggiose in difesa delle nostre tradizioni. Una preghiera', scrive sui social il segretario della Lega. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell'Ambiente, ha ricordato che 'anche al suo strenuo impegno sono dovute le leggi che oltr'Alpe hanno modificato in senso animalista il codice civile e il codice penale. Il suo esempio resta indelebile tra quanti amano e rispettano gli animali, mi ha sempre ispirato in tutte le mie battaglie. Ci lascia oggi una grande donna, prima ancora che una grande attrice, che dopo il ritiro dalle scene, per cinquant'anni, ha dedicato la propria vita alla tutela degli animali in tutto il mondo: il suo esempio e' e restera' sempre d'ispirazione per tutti noi che ci battiamo, ogni giorno, per difendere i piu' indifesi'.

