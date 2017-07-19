Cina: Xi, finanziamenti e prestiti a Paesi Cooperazione Shanghai per 12 mld yuan -2

'Opporsi a mentalita' da guerra fredda e scontro tra blocchi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 set - Xi ha difeso l'organizzazione come possibile modello di multilateralismo, in un periodo di tensioni geostrategiche e commerciali. Ha esaltato lo 'spirito di Shanghai' in un momento in cui il mondo e' 'in piena turbolenza e trasformazione'. Ha anche difeso il sistema delle Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale del commercio.

Dobbiamo 'opporci alla mentalita' della guerra fredda e dello scontro tra blocchi, nonche' agli atti di intimidazione', ha quindi affermato senza mai citare gli Stati Uniti.

'Dobbiamo sostenere un mondo multipolare giusto e ordinato e una globalizzazione economica inclusiva', 'promuovere un sistema di governance piu' giusto e ragionevole', ha rimarcato.

red-fil

