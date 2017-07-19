Cina: Xi accoglie Putin al vertice

Manifesti esaltano la 'fiducia reciproca' tra i 2 Paesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ago - Il presidente russo Vladimir Putin e' arrivato stamattina, in modo discreto, sebbene alla guida di un'ampia delegazione politica ed economica, al vertice in Cina. Il presidente Xi Jinping ha infatti riunito oggi con grande pompa i leader di Russia, India, Iran e Turchia e una ventina di leader eurasiatici per dimostrare, in un momento caratterizzato dai dazi americani e dalle tensioni geostrategiche, che e' possibile un altro modello internazionale, con la Cina al centro.

Il capo della seconda potenza economica mondiale presiede un ricevimento in onore dei partecipanti al vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai (Ocs) che si terra' domani, il primo dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

I capi di Stato e di governo di una ventina di Paesi e i responsabili di una decina di organizzazioni internazionali e regionali sono affluiti nella megalopoli portuale, un tempo soggiogata dalle concessioni occidentali, giapponesi e russe, oggi simbolo di sviluppo. Il vertice e' sotto stretta sorveglianza da parte della polizia e dell'esercito. Gran parte del traffico e' stato interrotto. Manifesti in mandarino e russo esaltano lo 'spirito di Tianjin' e la 'fiducia reciproca' tra Cina e Russia.

