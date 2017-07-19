Cina: Xi a Kim Jong Un, "immutabile" nostra volonta' di consolidare rapporti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - La determinazione cinese a rafforzare i legami con Pyongyang e' 'immutabile'. E' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping durante un incontro a Pechino con il leader nordcoreano Kim Jong Un secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Nuova Cina. "Il Partito e il governo cinese attribuiscono grande importanza all'amicizia tradizionale tra la Cina e la Repubblica popolare democratica di Corea e sono disposti a mantenere, consolidare e sviluppare le relazioni bilaterali. Questa posizione restera' immutabile, qualunque sia l'evoluzione della situazione internazionale'.

