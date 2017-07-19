Cina: primo ministro India in visita per la prima volta dal 2018

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Il primo ministro indiano Narendra Modi e' a Tianjin, insieme a una serie di leader venuti a partecipare a un vertice che dimostra l'influenza diplomatica della Cina.

Si tratta della prima visita del primo ministro indiano in Cina dal 2018 e rappresenta lo sforzo in atto da diversi mesi per migliorare i rapporti tra i due Paesi piu' popolosi del mondo, a maggior ragione con i dazi doganali americani che colpiscono i loro prodotti.

La Cina e l'India si sono scontrate militarmente al confine nel 2020 e sono impegnate in un'intensa competizione regionale.

Modi e' uno dei venti capi di Stato e di governo eurasiatici attesi, insieme ai responsabili di diverse organizzazioni internazionali o regionali, al vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai in programma domani e lunedi' nella megalopoli portuale. Tra questi, i presidenti russo, iraniano e turco, Vladimir Putin, Massoud Pezeshkian e Recep Tayyip Erdogan. Alcuni, tra cui Putin e Pezeshkian, sono invitati a prolungare il loro soggiorno fino a mercoledi'. Assisteranno alla dimostrazione delle capacita' militari cinesi, in occasione di una monumentale parata che celebrera' a Pechino gli 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale.

