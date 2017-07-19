Cina: 'stop Ue a fornitori tlc e' protezionismo, difenderemo nostre aziende'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - La Cina ha promesso di 'difendere' le proprie aziende qualora l'Unione Europea dovesse perseverare nel suo progetto di vietare le apparecchiature per le telecomunicazioni straniere ritenuti 'ad alto rischio', una misura percepita come mirata alle aziende cinesi.
Ieri la Commissione europea ha presentato una proposta in tal senso, contenuta nel nuovo Cyversecurity Act, nell'ambito di una revisione delle sue norme in materia di sicurezza informatica.
Sebbene l'esecutivo europeo non abbia nominato esplicitamente Huawei e Zte, i due gruppi cinesi sembrano essere nel mirino, insieme a tutti gli altri fornitori che potrebbero essere considerati a loro volta pericolosi per la sicurezza delle reti.
'Esortiamo l'Unione europea a non perseverare sulla falsa strada del protezionismo. In caso contrario, la Cina sara' costretta ad adottare le misure necessarie per difendere con determinazione i diritti e gli interessi legittimi delle sue imprese', ha reagito mercoledi' Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Affari esteri cinese, citato da Afp.
'Si tratta di puro e semplice protezionismo. Questa interferenza arbitraria nel mercato, che va contro tutte le leggi economiche, non solo non porta la presunta sicurezza, ma genera anche costi esorbitanti', ha denunciato il portavoce durante una conferenza stampa.
red-fil.
