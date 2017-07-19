Cgil: Salvini, tiene sotto sequestro milioni di lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 14 nov - Ci sono "sindacati che pungolano il Governo, che stimolano il Governo, che quando serve criticano il Governo ma quando c'e' da firmare un contratto che migliora il salario del personale della scuola, del personale delle ferrovie o dei dipendenti pubblici, firmano quel contratto e non tengono in ostaggio i loro lavoratori. La Cgil sta tenendo sotto sequestro milioni di lavoratori italiani". E' l'atto di accusa lanciato dal segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, nel corso di un evento elettorale a sostegno del candidato governatore della Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli. "Oggi e' venerdi', quindi non possiamo che mandare un altro saluto - ha ironizzato Salvini - a un amico dei lavoratori e delle lavoratrici che ha nel venerdi' un giorno di riferimento. Ma perche' pensate male? Non penserete mica a quello scioperante di professione che si chiama Maurizio Landini?".

