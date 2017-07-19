Centri commerciali: vendite giugno +0,7%, nel I semestre -0,5%

Osservatorio Cncc ed Ey su un panel di 300 strutture (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - A giugno 2025 le vendite nei centri commerciali italiani sono aumentate dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2024, portando il bilancio del primo semestre a -0,5%, sostanzialmente in linea con i livelli dello scorso anno. L'analisi, realizzata dall'Osservatorio Cncc (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali) ed Ey (Ernst & Young) su un panel di 300 strutture - equivalenti a circa 10 mila punti vendita a livello nazionale - segnala un contesto ancora condizionato dall'instabilita' macroeconomica e geopolitica, con consumi prudenti.

Nel mese di giugno, in particolare, le performance migliori sono arrivate dalle vendite relative alle attivita' di servizi (+2,7%) e dai quelle sui beni per la casa (+1,7%), seguite da cultura, tempo libero e regali (+0,9%), abbigliamento, elettronica e ristorazione (tutti con vendite +0,6%).

Nel confronto tra primo semestre 2024 e 2025, secondo il report i settori piu' dinamici restano servizi (+3,1%) e cura persona e salute (+2,5%), mentre si registra un calo per l'elettronica (-1,7%), i beni per la casa (-1,2%), cultura e tempo libero (-1,1%) e abbigliamento (-1%). Anche la ristorazione interna alle strutture registra una contrazione, seppur lieve (-0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2024.

