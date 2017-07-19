Cdp RA Sgr: a Napoli nuovo studentato da 500 posti con Investire Sgr

Investimento di 40 mln per trasformare ex sede Inps (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Sara' inaugurato domani a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples/Centrale. Un progetto di rigenerazione urbana che trasforma l'ex sede Inps in una moderna residenza universitaria da 500 posti letto. La gestione della struttura e' stata affidata a CampusX (CX Campus & Hotel), primario operatore nel settore delle residenze per studenti. L'intervento, completato in due anni, ha interessato un complesso immobiliare di oltre 15.000 metri quadrati in via Galileo Ferraris 4, nei pressi della stazione Centrale. Con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, la riqualificazione rappresenta un tassello importante del piu' ampio processo di rigenerazione urbana che sta ridisegnando l'intero quadrante est della citta'. Il progetto CX Naples/Centrale e' stato promosso e sviluppato dal Fondo iGeneration gestito da Investire Sgr, da Cdp Real Asset SGR (Gruppo Cdp), e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), con la partecipazione di altri importanti investitori istituzionali, tra i quali Fondazione Con II Sud, Cassa Forense, Enpav e Intesa Sanpaolo. L'iniziativa beneficia del sostegno del Fondo Piani Urbani Integrati (Fondo Pui), gestito dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e finanziato con risorse del Pnrr. Il Gruppo Banca Finint e Sinloc - tra gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione del Fondo - hanno sostenuto il progetto con un finanziamento di 10 milioni di euro provenienti dal Fondo Pui stesso.

