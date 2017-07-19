Cdp: a Modena mostra "Sguardi d'Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari"

Per valorizzare gli archivi del gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - E' stata inaugurata ieri a Modena, nella nuova ala del Palazzo dei Musei (viale Vittorio Veneto 9), la mostra 'Sguardi d'Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari', promossa da Cdp e Fondazione di Modena, in collaborazione con Ferrari, con il supporto di Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, il patrocinio del Comune di Modena e del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terra' la prossima tappa dell'esposizione.

La mostra, che sara' aperta fino al 16 novembre, rientra nel progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneita'. Composta da oltre sessanta fotografie, 'Sguardi d'Impresa' mette in relazione due serie di scatti realizzati a distanza di quarantacinque anni da Mimmo Frassineti - fotografo, giornalista e autore di reportage industriali - negli stabilimenti produttivi della Ferrari a Maranello: la prima risale al 1980 ed oggi e' parte dell'Archivio storico del Gruppo Cdp; la seconda e' del 2024, commissionata per l'occasione da Cassa Depositi e Prestiti.

