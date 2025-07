Cdm: alle 19 preconsiglio, a odg Dl commissariamento Agenas e Dl Terra dei Fuochi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - C'e' un decreto legge per il commissariamento della agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Agenas, tra i punti all'ordine del giorno della riunione del preconsiglio convocato stasera alle 19, in vista del Consiglio dei ministri previsto domani alle 15,30. A quanto si apprende, tra i provvedimenti sul tavolo del precdm c'e' anche un altro Dl, sul contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e un disegno di legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. Non figura all'ordine del giorno della riunione preparatoria il disegno di legge sui poteri di Roma Capitale che il vicepremier Antonio Tajani ha indicato tra i punti all'esame del Consiglio dei ministri di domani.

