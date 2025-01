Castello Sgr: si rafforza su alberghiero a Roma con brand Leonardo Hotels

Hotel dei Borgia cambia nome,entra in portfolio Borgia Fund (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Borgia Fund, fondo immobiliare chiuso e gestito da Castello Sgr, ha acquisito l'Hotel dei Borgia, struttura a 4 stelle nel rione Monti a Roma e che e' stata rinominata Leonardo Boutique Hotel Rome Monti. L'investimento e' in capo al gruppo Leonardo Hotels Central Europe che ha sede a Berlino, coordina un portfolio di 300 hotel in 21 paesi e gestira' l'hotel con il marchio Leonardo Boutique Hotels. La collaborazione con Leonardo Hotels rafforza la presenza di Castello Sgr nel segmento hospitality della Capitale e contribuira' a un migliore posizionamento dell'ex Hotel dei Borgia nel panorama europeo, grazie al forte track-record a livello internazionale del gruppo alberghiero. "Sebbene l'Italia sia da sempre una delle principali mete turistiche a livello mondiale, il settore alberghiero presenta ancora ampi margini di crescita, in particolare per strutture di qualita'. Con Leonardo Boutique Hotel Rome Monti arricchiamo ulteriormente il nostro portafoglio in questo segmento, contribuendo allo sviluppo del mercato e creando valore per i nostri investitori", ha detto Michelangelo Ripamonti, responsabile Investments Hospitality di Castello Sgr. Il mercato italiano rappresenta una delle aree di maggiore crescita per Leonardo Hotels Central Europe, dove ha attualmente sei strutture per un totale di circa 1.700 chiavi. Con l'acquisizione dell'ex Hotel dei Borgia il portfolio italiano comprendera' nove strutture entro il 2025.

'L'Italia e' una delle destinazioni chiave per il nostro gruppo. Con il Leonardo Boutique Hotel Rome Monti non solo consolidiamo la nostra presenza a Roma, ma ribadiamo il nostro investimento strategico nello sviluppo del mercato italiano", ha detto Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe. L'operazione conferma il forte interesse da parte di investitori e gestori esteri per il mercato alberghiero italiano, che nei primi tre trimestri del 2024 ha registrato nuovi investimenti per oltre 1,3 miliardi di euro, in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

