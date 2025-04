Cassa forense: iscritti in calo e redditi in salita, soffrono sud e donne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 apr - Calano gli iscritti a Cassa Forense: nel 2024 erano 233.260, con una flessione dell'1,6% rispetto all'anno precedente. In particolare, il saldo negativo e' piu' accentuato per le donne (meno 2.140 unita'). Crescono invece fatturato e reddito medio della categoria: pari a 47.678 euro, con un + 6,8%. Restano, tuttavia, molto forti le differenze di genere: il reddito medio degli uomini e' di 62.456 euro mentre quello delle donne e' di 31.115. Ma anche territoriali: in Lombardia la media e' di 81.115 euro, in Calabria 24.203 euro. Sotto i 40 anni cresce il numero di studi associati o in collaborazione. La maggioranza considera la IA un'opportunita' ma l'utilizzo resta basso. Si conferma l'invecchiamento della professione: l'eta' media sale a 48,9 anni, rispetto ai 42,3 anni di vent'anni fa, mentre il numero di pensionati passa da 29.868 nel 2019 a 34.719 nel 2024.

Infine, cresce la consapevolezza previdenziale, il 52% degli avvocati in regime forfettario sarebbe interessato alla contribuzione modulare volontaria se fosse deducibile. La fotografia viene fuori dal nono Rapporto sull'Avvocatura dal titolo 'Nuovi orizzonti per l'avvocatura: tra sfide e opportunita'', realizzato da Cassa Forense, in collaborazione con il Censis, in corso di presentazione questa mattina a Roma presso l'Auditorium dell'Istituto di previdenza 'Riccardo Scocozza'. Alla survey hanno risposto 28mila avvocati. Presenti oltre al Presidente della Cassa Valter Militi, Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro; Anna Rossomando, Vice Presidente del Senato; Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia; Francesco Greco, Presidente del Cnf e Mario Scialla, Coordinatore dell'Ocf.

