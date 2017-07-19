Casa.it: monolocali, a Milano in media costano 235mila euro

Sono grandi 39 mq. e con prezzo medio di 6.013 euro/mq.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Oltre ad essere il capoluogo di provincia della Lombardia piu' caro dove comprare un trilocale e un bilocale, Milano e' anche quello piu' costoso dove comprare un monolocale: la richiesta media per questo tipo di appartamento e' di 235.042 euro, secondo l'analisi di Casa.it dei prezzi dei monolocali in vendita a novembre 2025. A Milano i monolocali in vendita hanno una metratura media di 39 metri quadri e un prezzo medio al metro quadro di 6.013 euro, in crescita del 6% su base annua e il piu' alto per questo tipo di appartamento tra i capoluoghi di provincia italiani. Come per i trilocali e i bilocali, a Milano anche i prezzi dei monolocali hanno una forte variabilita' a seconda delle zone, partendo da un minimo di 78.821 euro in periferia e raggiungendo un massimo di 595.302 euro in centro. Le due zone piu' costose dove comprare un monolocale a Milano sono la zona Centro, Duomo, Brera e la zona Guastalla, Palestro.

Com-Pan.

