Casa: Meloni a Confedilizia, per questo Governo proprieta' immobiliare e' intoccabile -2

In Legge Bilancio previste misure per Piano casa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - "Con la stessa logica, aggiunge Meloni, abbiamo previsto una serie di norme che danno la possibilita' ai cittadini di porre rimedio alle piccole e lievi difformita' oggi presenti nelle case di tantissimi italiani, e che impediscono di acquistare o di vendere quegli immobili, perche' considerati formalmente irregolari. Il Governo ha voluto, inoltre, un pacchetto di misure che semplificano e velocizzano le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, a partire dai cambi di destinazione d'uso, e che sono molto utili per recuperare il patrimonio esistente ed evitare ulteriore consumo di suolo.

Abbiamo anche l'ambizione di dare risposta ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti, e per raggiungere questo obiettivo abbiamo previsto nella legge di bilancio 2025 misure e risorse importanti per arrivare ad un nuovo Piano Casa. Il lavoro e' complesso, ma siamo determinati a raggiungere questo traguardo nel piu' breve tempo possibile".

Ci sono ancora molti nodi da affrontare - spiega la premier - ma siamo certi che potremo sempre contare sulla collaborazione, sui contributi e sulle critiche costruttive di Confedilizia. "La Confederazione italiana proprieta' edilizia, ricorda la presidente del Consiglio, e' una storica realta' associativa e svolge, fin dalla sua nascita, un ruolo fondamentale per tutelare la proprieta' immobiliare, difendendo e garantendo i diritti dei proprietari. Non sempre in Italia questi diritti, che dovrebbero essere scontati in una Nazione civile, sono stati garantiti. Purtroppo, per troppi anni, i diritti dei proprietari sono stati considerati diritti di serie B, che potevano essere calpestati e persino sacrificati in nome di una malintesa concezione di bene pubblico. Nel dibattito pubblico, i proprietari sono stati anche etichettati come nemici delle istanze sociali e dei diritti delle persone piu' fragili. E' una narrazione profondamente sbagliata, che e' stata utilizzata per alimentare uno scontro ideologico e che noi abbiamo sempre contestato. Perche', quando il proprietario di un immobile chiede lo sgombero del proprio appartamento occupato abusivamente, non sta alimentando lo scontro sociale o facendo qualcosa di illegittimo ma sta semplicemente chiedendo che i suoi diritti abbiano la tutela che meritano".

