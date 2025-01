Casa: Immobiliare.it, Roma citta' piu' ambita 2024, seguono Milano e Torino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Guardando alle caratteristiche piu' desiderate in un immobile da comprare o affittare, il terrazzo si colloca al primo posto tra i requisiti piu' cercati dagli utenti interessati ad acquistare una casa, con il 39,3% delle ricerche complessive. Segue l'ascensore, 27,3%, e poi nuovamente uno spazio all'aperto privato, ovvero il balcone, che totalizza il 22,5%. Il desiderio principale di chi invece cerca in affitto e' che la casa sia arredata, 46,4% delle ricerche complessive, a cui seguono - molto distanziati - gli spazi che consentono un collegamento vivibile con l'esterno, ovvero il terrazzo (19,5%) e il balcone (17,2%). Se invece si parla di seconde case, a sorpresa la localita' turistica piu' ambita dagli utenti del portale per comprare e' l'Altopiano di Asiago, con il 3,6% delle ricerche totali. Segue a breve distanza il Lago di Garda, con il 3,3%, mentre chiude il podio Castelli Romani al 2,6%. Quest'ultima e' la meta turistica piu' scelta da chi cerca una casa per le vacanze da affittare e raccoglie poco meno del 12% delle preferenze totali. Per il comparto della locazione, al secondo posto si trova invece la Penisola Sorrentina (5,1%) e al terzo la Valpolicella (3,8%). In generale l'offerta immobiliare nel 2024 ha puntato sul comfort, con le parole legate a quest'ambito in aumento del 53% anno su anno, su spazi luminosi, con una crescita dell'area semantica connessa alla luminosita' del 26% nell'anno, e sulla posizione strategica, keyword in aumento del 32%.

Sono stati messi in luce anche aspetti connessi alla tranquillita' dell'immobile, +38% di termini a essa riferiti, ma anche alla sua predisposizione a ospitare situazioni conviviali con famiglia e amici, +62%. Attenzione anche alla sostenibilita', con i vocaboli ad essa connessi in crescita del 20%, in particolare per quanto riguarda l'isolamento (+51%) e la presenza di colonnine di ricarica (+32%).

Infine, un occhio al portafogli: +115% delle parole legate al concetto di opportunita', +72% di affare, e +68% di investimento.

