            Notizie Radiocor

            Casa: Ance, servono regia e risorse certe per Piano 100mila alloggi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Sul fronte abitativo, l'Ance accoglie positivamente il piano annunciato dal Governo per la realizzazione di 100mila alloggi a prezzi calmierati in dieci anni, in linea con l'European Affordable Housing Plan promosso dalla Commissione Ue. 'La politica si sta muovendo', segnalano i costruttori. Secondo l'associazione, dei 15 miliardi potenzialmente attivabili tra fondi nazionali ed europei, l'Esecutivo ha gia' individuato 7 miliardi, rafforzando la governance e anticipando la spesa rispetto alle previsioni iniziali. Un passo avanti che, per Ance, deve ora tradursi in un Piano casa organico, con strumenti finanziari, urbanistici e fiscali capaci di incidere realmente sull'offerta abitativa.

            Mas.

