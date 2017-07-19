Carlsberg Italia: nomina nuovo managing director Alius Antulis

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 nov - Dall'1 gennaio 2026 Carlsberg Italia avra' un nuovo managing director: Alius Antulis, che subentra a Olivier Dubost, il quale dopo tre anni alla guida della filiale italiana assumera' in Francia il ruolo di presidente e amministratore delegato di Brasseries Kronenbourg.

Antulis, nel gruppo da quattordici anni, porta un'esperienza internazionale "di oltre vent'anni" nel settore birrario, con "ruoli di vertice" in Bulgaria e Azerbaijan, spiega una nota.

Avra' il compito di rafforzare la presenza di Carlsberg Italia, "terzo produttore nazionale con oltre 1,1 milioni di ettolitri l'anno", e di proseguire la strategia di crescita del portafoglio marchi. 'Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Carlsberg Italia', ha dichiarato in una nota Antulis, spiegando di voler dare continuita' a un modello di sviluppo 'capace di coniugare crescita economica e attenzione alle persone e al Pianeta', con un focus su innovazione e sostenibilita'.

Dubost lascia la guida italiana essendo stato attivo "non solo nel rafforzare il posizionamento dell'azienda sul mercato italiano, ma anche nel far crescere ulteriormente il business grazie alla costruzione di un portafoglio brand completo e diversificato e ad una solida strategia commerciale", confermata dagli investimenti sul Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona, con vari marchi premiati con il titolo 'Eletto prodotto dell'anno' per due anni consecutivi.

imt-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 24-11-25 12:06:31 (0243)FOOD 5 NNNN