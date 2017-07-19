Dati
            Carburanti: Unem, vendite primi 11 mesi 2025 in frazionale calo (-0,1%)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Nei primi undici mesi 2025, stando ai dati provvisori, le vendite di carburante (benzina + gasolio + gpl), sono risultate in lievissima decrescita (-0,1%) rispetto allo stesso periodo del 2024, per un andamento negativo del gasolio. Le vendite sono invece positive se si confrontano con quelle pre-covid (+2,9% vs. stesso periodo 2019). Lo stima Unem nell'aggiornamento 'I numeri dell'energia' indicando anche come nei primi 10 mesi l'unico Paese europeo ad avere i consumi di carburanti positivi rispetto all'anno precedente e' la Spagna. Saldo finale positivo anche per il Portogallo.

            Nei primi dieci mesi 2025 le lavorazioni delle raffinerie, pari a poco meno di 53,4 milioni di tonnellate, risultano in riduzione dell'1,1% rispetto allo stesso periodo 2024 con un trend di recupero negli ultimi mesi rallentato solo da alcune recenti fermate per manutenzione. La percentuale di utilizzo degli impianti e' pari al 71,1 per cento.

            Ale.

            (RADIOCOR) 11-01-26 11:41:51 (0189)ENE 5 NNNN

              


