Carburanti: Unem, in Danimarca prezzi piu' alti per benzina e gasolio

Germania prima per gpl.Italia in prime posizioni per imposte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - La Danimarca risulta essere il paese dell'Unione europea con il prezzo della benzina e del gasolio motori piu' alto mentre per il gpl invece e' la Germania il paese con il prezzo piu' alto.

E' il confronto dei prezzi fatto a inizio febbraio dall'Unione energie per la mobilita'. Per quanto riguarda la fiscalita' applicata sui carburanti, con l'aggiornamento a gennaio 2025, l'Italia risulta essere al quarto posto sulla benzina e al secondo posto sul gasolio come paese col maggiore peso della fiscalita' sui carburanti nei paesi Ue.

