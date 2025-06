Carburanti: Murano (Unem), a breve Ddl per riforma rete, e' vetusta e ridondante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - 'E' atteso a breve il disegno di legge per la riforma della rete carburanti che ci ha visto impegnati per tutto l'anno. Il provvedimento sembra infatti avviato alla fase finale di revisione e dovrebbe contemperare le diverse istanze avanzate dalle categorie coinvolte'. Lo ha detto il presidente dell'Unem, Gianni Murano, in occasione dell'assemblea annuale dell'Unione energie per la mobilita'. 'Il nostro auspicio e' che possa diventare veramente uno strumento di legalita' e di garanzia di un mercato che sia concorrenziale e che richieda a tutti gli operatori degli oltre 300 marchi presenti il rispetto delle medesime regole', ha aggiunto Murano. In particolare, i marchi in Italia sono 317 e l'Italia con i suoi numeri, 'tra i principali Paesi europei, presenta la rete piu' numerosa in termini di numero di punti vendita che hanno pero' purtroppo un erogato medio che e' meno della meta' di quello tedesco e francese. Una rete di vendita quindi vetusta e ridondante che fa fatica a razionalizzarsi, come e' successo invece negli altri Paesi europei'. Di fronte a 'uno scenario di aumento dell'efficienza dei veicoli e della crescente presenza dell'elettrico, senza interventi significativi per la riduzione degli impianti al 2030 avremo una rete che per un terzo vendera' meno di 400 mila litri', ha avvertito Murano, sottolineando che 'a questi livelli, il rischio di fenomeni di illegalita' non puo' che crescere e proprio in quest'ottica stiamo collaborando con la Guardia di Finanza con l'obiettivo di instaurare efficaci sinergie finalizzate a rafforzare l'azione di contrasto a tutte le forme di evasione, elusione e frode in materia di accise e Iva sui carburanti e sui biocarburanti che possono essere una nuova area di illegalita'' e anche per evitare questi fenomeni potra' servire il nuovo disegno di legge.

Fla-

(RADIOCOR) 12-06-25 10:30:28 (0219)ENE 5 NNNN