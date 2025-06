Carburanti: Murano (Unem), +3% biofuel ma Ue timida e sta lasciando leadership

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - L'Europa non deve perdere l'occasione che si presenta con la crescita dei biocarburanti, eliminando politiche ancora troppo timide. E' quanto indicato dal presidente dell'Unem, Gianni Murano, in occasione dell'assemblea annuale dell'Unione energie per la mobilita'. 'Appare in crescita il ruolo dei biocarburanti che aumentano consistentemente di circa un 3% all'anno e che assicurano oggi una produzione di oltre 170 milioni di tep.

Peccato notare come anche in questo campo l'Europa stia lasciando la leadership ad altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti che producono oggi il 39% dei biocarburanti globali', ha detto Murano, aggiungendo che pero' 'le politiche europee sono in questo ambito piuttosto timide e contraddittorie. Da un lato, si annuncia di voler favorire la neutralita' tecnologica, dall'altro, non si da' un impulso normativo chiaro e coerente a soluzioni come i biocarburanti che sono uno degli strumenti gia' disponibili per il processo di decarbonizzazione'. A questo proposito, ha ricordato Murano, 'un recente studio della Commissione europea evidenzia come a normativa vigente, quindi con il divieto del motore endotermico al 2035, la domanda di biocarburanti al 2050 sara' di 46 milioni di tonnellate, ma con una potenzialita' di feedstock europeo almeno tripla che quindi rischia di rimanere non sfruttata'. E, ha proseguito il presidente Unem, 'da qui anche una critica non velata al 'Clean Industrial Act', che benche' nato per dare impulso alle industrie ad alta intensita' energetica e ai settori emergenti delle tecnologie pulite, ha lasciato fuori intere filiere cruciali per la transizione energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti, come appunto quella per la produzione dei carburanti e in particolare dei carburanti low carbon'.

