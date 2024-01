Capgemini: AI nel marketing, sviluppo in 60% delle organizzazioni

Report del Capgemini Research Institute (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Le organizzazioni che gia' investono nell'AI generativa per il marketing vi dedicano il 62% del loro budget totale per le tecnologie di marketing, considerando questa tecnologia come un catalizzatore per la creativita' e l'innovazione. In Italia la percentuale di budget allocato per questa tecnologia sale al 69%. Lo studio 'Generative AI and the evolving role of marketing: A Cmo's Playbook' si basa su una survey condotta su un campione di 1.800 dirigenti che supervisionano le strategie di marketing in diverse organizzazioni di tutto il mondo con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di dollari. Le organizzazioni provengono da diversi settori, tra cui automotive, bancario, dei beni di consumo, assicurativo, retail, utilities, telecomunicazioni, high-tech, manufacturing, life sciences, settore pubblico e media e hanno sede in 14 Paesi tra cui l'Italia. La meta' di queste ha gia' stanziato budget specifici e il 47% ha assegnato dei team per l'implementazione dell'Ia generativa nel marketing.

Nei prossimi due o tre anni, gli esperti di marketing che gia' utilizzano l'Ia generativa prevedono che sara' applicata al data analytics (90%), all'ottimizzazione dei motori di ricerca (89%), ai servizi ai clienti (89%), alla creazione di contenuti (88%) e alla generazione di immagini e video (86%).

Di conseguenza, le funzioni di marketing stanno attivamente istituendo pratiche per utilizzare l'Ia generativa in tutti i loro settori.

Le organizzazioni interpellate ritengono poi che questa tecnologia possa aiutare a costruire una brand image unica (67%), analizzare con precisione le tendenze dei clienti e del mercato (65%), ridurre i costi di marketing (66%) e aumentare l'efficienza nella generazione di contenuti e nella produzione di risultati (65%).

