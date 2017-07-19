Candy Factory: acquista maggioranza piemontese Italgum Caramelle

E si avvia a chiudere 2025 con circa 60 mln fatturato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Il Gruppo Candy Factory ha acquisito la maggioranza di Italgum Caramelle, azienda piemontese specializzata nella produzione di caramelle gommose e gelees a marchio proprio e per conto terzi. Lo ha reso noto la societa', promossa nel 2022 da Fvs e Clessidra Capital Credit attraverso l'integrazione di due storiche realta' industriali italiane del settore dolciario come Casa del Dolce e Liking, a cui nel 2024 si e' aggiunta Akellas (produttrice delle caramelle Monk's). Italgum, fondata nel 1956 a Casale Monferrato, "ha sviluppato una forte competenza nel private label per la Gdo, con una presenza consolidata sul mercato italiano e una grande attenzione alla qualita' delle materie prime e dei processi".

Con questa acquisizione, Candy Factory si rafforza nel segmento delle caramelle gommose e consolida il presidio industriale del Gruppo nel Nord Italia (con siti produttivi dislocati in Veneto, Lombardia e Piemonte). Il Gruppo chiudera' il 2025 con un fatturato consolidato di circa 60 milioni di euro e una quota export pari a oltre un terzo delle vendite totali. L'operazione e' stata finanziata con risorse proprie del Gruppo. La famiglia Celoria rimarra' con una quota del capitale sociale e Dario Celoria rimarra' a capo di Italgum Caramelle come a.d. Nell'operazione, Candy Factory e' stata assistita da Nctm per gli aspetti legali e giuslavoristici e da Adacta Advisory per la due diligence contabile e fiscale.I soci venditori di Italgum sono stati assistiti da Credit Data Research in qualita' di advisor finanziario.

