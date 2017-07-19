Dati
            Notizie Radiocor

            Canada: Trump scrive a Carney e ritira invito a Board of Peace

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - "Caro primo ministro Carney: Vi prego di considerare che questa lettera serve a comunicare che il Board of Peace ritira l'invito rivoltovi in merito all'adesione del Canada a quello che sara' il Consiglio dei Leader piu' prestigioso mai riunito.

            Grazie per l'attenzione!". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo le critiche all'amministrazione Usa rivolte da Carney dal palco di Davos.

            bab

            (RADIOCOR) 23-01-26 08:52:10 (0169) 5 NNNN

              


