Canada: tasso disoccupazione al 6,5%, minimi ultimi 16 mesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 6 feb - Il tasso di disoccupazione in Canada e' sceso, a gennaio, al livello piu' basso degli ultimi 16 mesi, nonostante un calo dell'occupazione dovuto al minor numero di persone in cerca di lavoro. Statistics Canada ha riferito che l'economia canadese ha perso 24.800 posti di lavoro netti, il mese scorso, il primo calo da agosto. Le aspettative del mercato erano per un aumento dell'occupazione di 5.000 unita', dopo assunzioni altrettanto modeste il mese precedente. Il tasso di disoccupazione e' sceso al 6,5%, mentre le aspettative erano di un suo mantenimento al 6,8%. Calcolato utilizzando la metodologia del dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione canadese il mese scorso e' stato inferiore di 0,3 punti percentuali, attestandosi al 5,4%.

