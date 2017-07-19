Campania: Regione e Comune Napoli rafforzano sinergia per America's Cup 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Una collaborazione istituzionale che si fondi sul confronto e sull'integrazione delle competenze. Se ne e' discusso in una riunione di coordinamento tra il presidente della Giunta regionale Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, alla presenza degli assessori regionali e comunali, sulle modalita' di un lavoro congiunto in vista dell'America's Cup che si svolgera' a Napoli nel 2027. Sono state condivise le priorita' connesse all'organizzazione dell'evento su alcuni ambiti fondamentali come la gestione della logistica, il rafforzamento della rete di mobilita', la sicurezza degli eventi e dei luoghi coinvolti, il potenziamento dell'accoglienza e dei servizi al pubblico, nonche' la valorizzazione e la riqualificazione del fronte mare - a partire da Bagnoli, sito di interesse nazionale oggetto di lavori di bonifica e rigenerazione - e degli spazi urbani interessati. Particolare attenzione e' stata posta sul garantire la sostenibilita' ambientale e sociale degli interventi. Durante la riunione si e' sottolineata l'importanza del rispetto di un programma condiviso che e' essenziale per assicurare una pianificazione efficiente, efficacia amministrativa e ricadute positive sul lungo periodo.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-02-26 10:15:00 (0138)PA 5 NNNN