Campania: pubblicata graduatoria bando Reti viarie al servizio aree rurali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 'Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali - Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali' del CSR Campania 2023-2027.

L'intervento prevede la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilita' pubblica a servizio di imprese agricole e comunita' locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 29.693.969,88 euro e consentira' di finanziare 61 interventi in un pari numero di comuni della Campania. 'Con la pubblicazione della graduatoria - ha dichiarato l'assessora all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca - diamo una prima, importante risposta ai territori rurali che attendono da tempo azioni strategiche sulla viabilita', potenziando l'accessibilita' e la sicurezza delle nostre aree rurali. Questi interventi contribuiranno a migliorare concretamente le condizioni delle aziende agricole, dei lavoratori, dei cittadini e dell'intera comunita' locale, restituendo dignita' a zone spesso trascurate rispetto alle aree piu' frequentate, sulle quali le amministrazioni locali tendono normalmente a concentrare le risorse'.

