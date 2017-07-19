Dati
            Notizie Radiocor

            Campania: pubblicata graduatoria bando Reti viarie al servizio aree rurali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - 'Il recupero e potenziamento delle strade rurali - ha aggiunto Carmela Serluca - rientra in una strategia piu' ampia volta a contrastare lo spopolamento, ad incrementare i servizi e a rendere le zone a vocazione agricola piu' attrattive come luoghi di residenza e lavoro. La risposta del territorio per questo specifico intervento del Complemento di Sviluppo Rurale e' stata molto piu' ampia del previsto in termini di domande presentate, a testimonianza di quanto siano necessari interventi di riadattamento dei luoghi. Il percorso amministrativo ha dunque generato la costruzione di un consistente patrimonio di progetti esecutivi gia' pronti, a disposizione delle amministrazioni locali. Dopo questo primo passo, ci proponiamo di valutare e individuare soluzioni alternative o complementari per ampliare iniziative di questo tipo e rafforzare ulteriormente le reti viarie a servizio dell'agricoltura e dei territori rurali'.

