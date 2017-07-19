Campania: due bandi di concorso per opere d'arte nelle nuove stazioni Eav

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - L'Ente Autonomo Volturno ha indetto due bandi di concorso a procedura aperta per la realizzazione di opere d'arte da installare nelle nuove stazioni di Regina Margherita e Secondigliano, lungo la tratta metropolitana Piscinola-Capodichino. Le procedure concorsuali si inseriscono nel quadro delle politiche di Eav per la promozione dell'integrazione tra infrastrutture di trasporto, architettura e arte pubblica. L'iniziativa, infatti, rientra in una piu' ampia strategia di progettazione dello spazio pubblico che mira a superare una concezione esclusivamente funzionale delle stazioni, riconoscendole come luoghi urbani ad alta valenza simbolica, culturale e sociale, in grado di rafforzare il rapporto tra infrastruttura, territorio e comunita'. Agli artisti e' richiesto di sviluppare proposte coerenti con i temi progettuali delle stazioni e con il concept architettonico complessivo, affrontando questioni centrali del dibattito contemporaneo quali sostenibilita', inclusivita' e trasformazione, declinate attraverso il riferimento ai quattro elementi naturali.

